Tajani a Osaka rincuora sui dazi Il Made in Italy può abbattere le barriere tariffarie

Il ministro degli Esteri è volato a Osaka per inaugurare il Padiglione Italia all'Expo 2025. Un'occasione sfruttata per rilanciare il mercato italiano in Asia ed espandere i confini delle esportazioni del nostro Paese

