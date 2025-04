Pagamento Naspi ad aprile 2025 quando arriva consulta le date

Pagamento Naspi ad aprile 2025, quando arriva: consulta le date I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione Naspi per gennaio 2025 saranno effettuati seguendo il calendario INPS , con accrediti previsti tra il 10 e il 15 aprile per chi già percepisce il sussidio. Per coloro che hanno presentato una nuova domanda o recentemente ottenuto l’approvazione, i pagamenti potrebbero essere posticipati. Feedpress.me - Pagamento Naspi ad aprile 2025, quando arriva: consulta le date Leggi su Feedpress.me adleI pagamenti dell’ indennità di disoccupazioneper gennaiosaranno effettuati seguendo il calendario INPS , con accrediti previsti tra il 10 e il 15per chi già percepisce il sussidio. Per coloro che hanno presentato una nuova domanda o recentemente ottenuto l’approvazione, i pagamenti potrebbero essere posticipati.

