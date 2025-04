Tajani a Osaka per Expo 2025 Made in Italy senza rivali la qualità abbatte i dazi

Made in Italy non conosce rivali nel mondo, siamo in grado anche di abbattere alcune barriere tariffarie grazie alla qualità del prodotto italiano» . Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani inaugurando il Padiglione Italia a Expo 2025 di Osaka . «In questi momenti non dobbiamo perdere mai la testa, dobbiamo sempre sapere cosa vogliamo fare». E «il governo sa cosa vuole fare per. Feedpress.me - Tajani a Osaka per Expo 2025: "Made in Italy senza rivali, la qualità abbatte i dazi" Leggi su Feedpress.me «Ilinnon conoscenel mondo, siamo in grado anche dire alcune barriere tariffarie grazie alladel prodotto italiano» . Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioinaugurando il Padiglione Italia adi. «In questi momenti non dobbiamo perdere mai la testa, dobbiamo sempre sapere cosa vogliamo fare». E «il governo sa cosa vuole fare per.

