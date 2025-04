L idea choc di Kellogg Ucraina divisa come Berlino nel 45 La Russia valuta armi nucleari nello spazio

Ucraina in zone controllate dagli europei ad ovest e dai russi ad est, sull'esempio di Berlino dopo il 1945: la proposta di Keith Kellogg , formulata in un’intervista al Times, è piombata come un macigno su una trattativa per un cessate il fuoco già molto complicata e che stenta a decollare. Un messaggio controverso, che ha spinto l’inviato di Donald Trump a fare una precisazione,. Feedpress.me - L'idea-choc di Kellogg, l'Ucraina divisa come Berlino nel '45. La Russia valuta armi nucleari nello spazio Leggi su Feedpress.me Dividere l’in zone controllate dagli europei ad ovest e dai russi ad est, sull'esempio didopo il 1945: la proposta di Keith, formulata in un’intervista al Times, è piombataun macigno su una trattativa per un cessate il fuoco già molto complicata e che stenta a decollare. Un messaggio controverso, che ha spinto l’inviato di Donald Trump a fare una precisazione,.

Potrebbe interessarti anche:

Tudor Juve - le sue possibilità di rimanere in bianconero sono in ribasso! La società ha un’idea ben precisa su di lui : ecco qual è!

"Dimettermi da allenatore della Juve?". Thiago Motta choc - la risposta fa infuriare i tifosi

Non ami gli anime? Ecco alcuni titoli che ti faranno cambiare idea

Ne parlano su altre fonti Follia Usa: "Kiev divisa come Berlino". Ucraina come Berlino nel 1945: "Ovest agli europei, Est ai russi". "Spartire l'Ucraina come Berlino dopo il '45": la proposta choc dell'inviato di Trump. Poi il dietrofront. La brillante idea di Mr. Kellogg (Pare che i corn flakes siano in crisi). La Russia boccia l’idea dell’inviato Usa Kellogg di dividere l’Ucraina in zone di controllo. L’Ucraina divisa in due come Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale La proposta choc dell’inviato speciale di Trump.

msn.com riferisce: L'idea-choc di Kellogg, l'Ucraina divisa come Berlino nel '45 - Dividere l’Ucraina in zone controllate dagli europei ad ovest e dai russi ad est, sull'esempio di Berlino dopo il 1945: la proposta di Keith Kellogg, formulata in un’intervista al Times, è piombata co ...