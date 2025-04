Milano come Gaza intifada a casa nostra

Milano, è solo l'aspetto più evidente del finto pacifismo dei cosiddetti proPal. Volevano la violenza, volevano portare l'intifada a casa nostra, è l'hanno servita così ai milanesi, con tutto il loro armamentario di slogan contro il governo e minacce nei confronti della premier, Giorgia Meloni. Minacce talmente esplicite da lasciare esterreffati: «Spara a Giorgia». I pacifinti pro Hamas, eccoli qua. Violenza, intifada e antisemitismo. Ma nel sabato islamista di Milano, l'ennesimo di una lunghissima serie, ci sono da registrare anche gli incidenti che hanno paralizzato il centro cittadino, proprio nella settimana in cui il capoluogo lombardo ospita il salone del Mobile. Segno evidente che questo sabato non è stato scelto a caso. Liberoquotidiano.it - Milano come Gaza, intifada a casa nostra Leggi su Liberoquotidiano.it Gli scontri tra polizia e anarchici, durante la manifestazione nazionale per i palestinesi, andata in scena ieri a, è solo l'aspetto più evidente del finto pacifismo dei cosiddetti proPal. Volevano la violenza, volevano portare l', è l'hanno servita così ai milanesi, con tutto il loro armamentario di slogan contro il governo e minacce nei confronti della premier, Giorgia Meloni. Minacce talmente esplicite da lasciare esterreffati: «Spara a Giorgia». I pacifinti pro Hamas, eccoli qua. Violenza,e antisemitismo. Ma nel sabato islamista di, l'ennesimo di una lunghissima serie, ci sono da registrare anche gli incidenti che hanno paralizzato il centro cittadino, proprio nella settimana in cui il capoluogo lombardo ospita il salone del Mobile. Segno evidente che questo sabato non è stato scelto a caso.

Ne parlano su altre fonti "Spara a Giorgia". Altro che pace, a Milano sfila l'odio anti Meloni e anti Israele. In 10mila alla manifestazione pro Palestina a Milano: il corteo partito da piazza Duca d'Aosta. In 10mila alla manifestazione pro Palestina a Milano. A Milano sfila il corteo pro Palestina contro il raid di Israele a Gaza. Tensione davanti al consolato Usa. Milano, l’Intifada studentesca incalza l’accordo con la Reichman University. Le tende per la Palestina riempiono le università italiane: «La nostra intifada contro le violazioni dei diritti dei palestinesi.

Come scrive msn.com: In 10mila alla manifestazione pro Palestina a Milano - È partito da piazza Duca D'Aosta a Milano, davanti alla stazione Centrale, il corteo nazionale per chiedere la fine della guerra a Gaza e a sostegno della Palestina. (ANSA) ...

informazione.it riferisce: A Milano folla alla manifestazione nazionale per la Palestina e per il cessate il fuoco. “Siamo 15mila” - Un lungo corteo con almeno 10mila partecipanti ha attraversato le strade di Milano, dalla stazione in direzione dell’Arco della Pace. E’ la manifestazione a sostegno della Palestina e per chiedere la ...

Come scrive gaeta.it: Corteo a Milano per la pace: decine di migliaia in marcia per Gaza e la Palestina - Oltre 10.000 persone hanno sfilato a Milano per chiedere la fine del conflitto a Gaza, esprimendo solidarietà alla Palestina e richiamando l'attenzione su temi di giustizia sociale e pace globale.