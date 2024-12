Ilfattoquotidiano.it - Via libera del Senato al Ddl lavoro, opposizioni e sindacati contro. Pd: “Una sommatoria di norme pericolose”. Cgil: “Così meno tutele”

Ilha approvato in via definitiva il Ddl, collegato alla legge di bilancio 2025, con 81 voti a favore, 47 contrari e un astenuto. Tra le principali novità, il disegno di legge introduce minori vincoli per ilstagionale, eliminando i limiti temporali e le percentuali di impiego per la somministrazione a termine dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il. Il testo, composto da 33 articoli, interviene anche su temi come dimissioni, Naspi,in somministrazione e cassa integrazione.Fratelli d’Italia ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sostenendo che “le politiche attuate dal governo in questi anni portano un record assoluto di occupati”. Dure, invece, le critiche dell’opposizione e dei. La senatrice del Partito Democratico Annamaria Furlan ha definito il disegno di legge “unadi”, accusando il Governo di ignorare la crisi economica e industriale, oltre a non affrontare temi come la sicurezza sule ilpovero.