Quotidiano.net - Vaticano, scomparsa la kefiah dal presepe donato dalla Palestina

Roma, 11 dicembre 2024 – Sono sparite alcune componenti delpresente nell’aula Paolo in: aveva attirato polemiche per la presenta di una, uno dei simboli del sostegno alla popolazione di Gaza. Ad essere scomparsi sono proprio il tipico copricapo palestinese e la statua di Gesù. Ilè un dono dei cittadini di Betlemme, nel cuore dellae ritenuto essere il luogo natale di Cristo. TOPSHOT - Pope Francis prays before the "Nativity of Bethlehem 2024" during its inauguration in the Paul VI Hall, during the private audience to donors of the Nativity Scene and the lighting of the Christmas tree ceremony at St Peter’s Square in the Paul-VI hall at the Vatican on December 7, 2024. (Photo by Andreas SOLARO / AFP) Il portale Vatican News mostra oggi una foto deldurante l’udienza generale di papa Francesco, appunto con delle componenti mancanti.