Cityrumors.it - Stretta Fisco 2025: 900€ di multa se ti trovano con questa somma

Il nuovo decreto in arrivo per ilprevede nuove restrizioni e sanzioni ancora più severe per il trasferimento del denaroIl trasferimento di denaro contante sta per subire unain vista delle uscite e dell’entrate oltre il confine nazionale. A prevederlo è la bozza del decreto legislativo che lo scorso lunedì 9 dicembre, è stata presentata in sede del Consiglio dei ministri. Questo prevederà sanzioni più impegnative, inasprimento dei sequestri e la possibilità per le autorità di trattenere il denaro.dise ticon– Cityrumors.itQuest’ultima situazione si verificherà solamente nel caso in cui vengano registrate delle violazioni nei casi di mancata dichiarazione o indizi che possano ricondurre a collegamenti con la criminalità. In particolar modo il decreto va a rivedere quattro articoli che fanno parte della disciplina del mercato dell’oro del 2000 e ad un decreto legislativo del 2008.