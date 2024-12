Quotidiano.net - Scieri, in appello pene ridotte ai 2 ex caporali

La corte d'assise d'di Firenze ha ridotto leper Alessandro Panella e Luigi Zabara, i due exaccusati di concorso in omicidio per il decesso di Emanuele, il paracadutista di leva trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999. I giudici hanno inflitto 22 anni di reclusione a Panella e 9 anni, 9 mesi e 10 giorni a Zabara. In primo grado Panella era stato condannato a 26 anni, Zabara a 18 anni.