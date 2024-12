Oasport.it - Sci alpino, Nicolò Molteni 3° nella discesa di Santa Caterina di Coppa Europa, vince Felix Hacker

si è aggiudicato ladiValfurva, valevole per ladi scimaschile 2024-2025. Sulla pista valtellinese lo sciatore austriaco ha vinto la prova veloce con un margine di vantaggio di appena 17 centesimi sullo sloveno Nejc Naralocnik, mentre completa il podio il nostroa 27.Dalla quarta alla ottava posizione ben cinque svizzeri. Apre l’elenco Christophe Torrent quarto con un distacco di 40 centesimi, quinto Livio Hiltbrand a 41 a braccetto con Josua Mettler. Settima posizione per Lars Roesti a 60, quindi ottavo Alessio Miggiano a 68.Nona posizione per l’austriacoEndstrasser a 74 centesimi, davanti al connazionale Luis Tritscher che completa la top10 a 79 centesimi dalla vetta. Gli altri italiani: 13a posizione per Mattia Cason a 85 centesimi, quindi 18° Marco Abbruzzese a 1.