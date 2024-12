Metropolitanmagazine.it - Queen Brian May, chi è la moglie Anita Dobson: “Mi ha salvato la vita”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nel 1986 il chitarrista dei Queen, Brian May incontra la, protagonista della soap opera EastEnders, trasmessa dalla BBC dal 1985 e destinata a diventare uno dei programmi più visti nella storia della televisione britannica (l’episodio di Natale del 1986 segna un record con 30 milioni di spettatori).Una storia d’amore che cattura da subito il pubblico e le riviste di gossip: la rockstar che suona la chitarra in uno dei gruppi più famosi del mondo e la star della televisione, travolti da un amore impossibile. Brian May è sposato con Christine Muellen, da cui ha avuto tre figli, James, Louisa e Emily e dopo la separazione nel 1988, come ha raccontato lui stesso, entra in un momento di grande crisi personale.(con cui si sposa nel 2000) ispira una delle sue ballad più intense e personali, Too Much Love Will Kill You (firmata con Elizabeth Lamers e Frank Musker), pubblicata sul suo primo album solista Back to the Light del 1992.