Agi.it - Pisano "L'intelligenza artificiale si diffonde al doppio della velocità di internet"

AGI - "L'si stando aldi" ai suoi inizi, "sta facendo passi da giganti" e presto avremo "un compagno sempre attivo H24 che possiamo disturbare per qualunque cosa": a spiegarlo, all'AGI, è Paola, docente di Economia e Gestione d'impresa all'Università di Torino, ex ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, e direttrice del nuovo HightEst Lab di Big Data e, inaugurato oggi a Torino. Il laboratorio di big data efa parte del dipartimento di Economia e statistica 'Cognetti de Martiis' dell'Università di Torino e si pone l'obiettivo di applicare l'affinchè porti un beneficio alle persone e all'economia del Paese. In HighEst Lab un team interdisciplinare composto da ricercatori accademici ed esperti delle aziende partner Oracle, TIM e Technology Reply lavora per rispondere a vecchie e nuove sfide utilizzando il potenziale dell'