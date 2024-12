Oasport.it - Nuoto, tocca a Benedetta Pilato e Miressi. Quadarella per il podio negli 800, c’è Curtis

Leggi su Oasport.it

Velocisti e ranisti al mattino e al pomeriggio qualche carta da medaglia per l’Italia nella seconda giornata del Mondiale in vasca corta che va in scena alla Duna Arena di Budapest. L’Italia cerca gloria in un panorama di altissimo livello in questa seconda sessione di gare che potrebbe riservare diverse soddisfazioni ai colori azzurri.La seconda giornata di gare del Mondiale di Budapest inizia con una gara molto attesa in casa azzurra, le batterie dei 100 stile libero donne. Fari puntati su Sarache a Riccione ha sfiorato il record italiano di Federica Pellegrini ma anche su una Sofia Morini in grande crescita. Per puntare alserve qualcosa di più di un exploit perché le grandi favorite hanno dimostrato di poter ottenere crono di altissimo valore. La questione oro potrebbe essere un affare tra le statunitensi Gretchen Walsh e Kate Douglass ma attenzione al possibile inserimento della rappresentante di Hong Kong Sjobhan Haughey, sempre protagonista in vasca corta, e della polacca Katarzyna Wasick e della francese Beryl Gastaldello, anche lei sempre performante in vasca da 25 metri.