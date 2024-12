Bergamonews.it - Natale di solidarietà: al Donizetti Studio aperto il Punto Dono

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. In vista del, alhaun originale. Proposto dalla Caritas Bergamasca e Fondazione Diakonia Onlus come occasione per far scoprire un modo nuovo di fare del bene, rimarrà allestito sino a domenica 22 dicembre dalle 10 alle 19 nella moderna struttura situata accanto al prestigioso teatro cittadino, in piazza Cavour a Bergamo.Si tratta di un negozio temporaneo diverso dagli altri, perché al suo interno offre l’opportunità di entrare in contatto con le storie di vita delle persone che la Caritas aiuta quotidianamente: famiglie fragili, persone senza dimora, adulti in difficoltà. Visitandolo si potrà compiere un viaggio attraverso la, porre domande per conoscere meglio i luoghi della città in cui le sue opere si realizzano e chiedere approfondimenti sui servizi stessi.