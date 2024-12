Tvzap.it - Mariotto e la “palpata” in diretta: il ballerino Simone rompe il silenzio

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.e la “” in: ilil. Nel corso della puntata di sabato scorso, 7 Dicembre 2024, Guilliermosi è allontanato dalladi Ballando con le Stelle senza farvi più ritorno. Il volto noto ha poi spiegato di aver compiuto questo gesto per motivi di lavoro, ma la sua figura è comunque finita al centro delle polemiche soprattutto sui social. Poi è iniziata a circolare anche una notizia di una presunta “” ad undel talent, il quale ha deciso di fare chiarezza su questa indiscrezione su. ( dopo le foto)Leggi anche:ilsulla sua fuga da BallandoLeggi anche: “Ballando con le Stelle”, SelvaggiailsuLeggi anche:, Fabio Canino svela cos’è successo a “Ballando”Leggi anche: Milly Carlucciilsulla presunta gravidanza della figliae la “” in: intervine ilMentre la Rai starebbe valutando l’allontanamento di Guillermoda Ballando con le Stelle, il famoso giudice è finito di nuovo al centro della bufera per una nuova idiscrezione nei suoi confronti: secondo il popolo dei socialavrebbe sfiorato le zone intime delIannuzzi durante unatv.