Malattia in Congo l’Oms | L’80 per cento dei campioni raccolti è positivo alla malaria

ha fornito nuovi aggiornamenti sullanon ancora identificata emersa nelle ultime settimane in, dove sono stati registrati 416 casi e 31 decessi. Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha riferito che dei 12iniziali, 10 sono risultati positivi, anche se è possibile che sia coinvolta più di una. Il fatto che più di una patologia stesse contribuendo ai casi e ai decessi era già stato ipotizzato negli scorsi giorni. In ogni caso, ulteriorisarannoe analizzati per determinare la causa o le cause esatte. Nell’area interessata, quella di Panzi, ci sono «alti livelli di malnutrizione e bassa copertura vaccinale», ha sottolineato Ghebreyesus. Inoltre, la zona è remota, le telecomunicazioni sono gravemente limitate e l’accesso è ulteriormente reso difficile dstagione delle piogge.