Ilrestodelcarlino.it - Leonardo Semplici nuovo allenatore della Sampdoria: debutto contro lo Spezia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è tornato in pista. A distanza di circa un anno e mezzo dall’ultima esperienza – alla guida dello, in serie A – il tecnico fiorentino ha raggiunto l’accordo con lache nei giorni scorsi ha esonerato Andrea Sottil. Il club blucerchiato aveva iniziato il campionato con Andrea Pirlo, per poi sollevarlo dall’incarico dopo tre giornate. Ma il cambio dinon ha prodotto gli effetti sperati, tanto che dopo 16 turni lasi ritrova nei bassifondiclassifica di cadetteria, con sole quattro squadre alle proprie spalle. Curiosamente misterdebutterà sulla panchina blucerchiata sabato prossimo a Marassilo, la squadra che nella stagione 2022-23 non è riuscito a salvare dalla retrocessione in serie B. Lo spareggio disputato al Mapei Stadiuml’Hellas Verona è stato anche una sorta di spartiacquecarriera di Leo, che per un campionato e mezzo è rimasto ai box in attesa di una chiamata.