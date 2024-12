Bollicinevip.com - Helena Prestes dichiara il suo amore a Javier Martinez al GF, come ha reagito lui

confessa ai sentimenti che prova per lui, la reazione del gieffinoGFprova qualcosa per, lui ricambia? Cosa ha dettonella casaÈ diventato sempre più intenso il legame traal Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.I due si sono avvicinati moltissimo dopo ciò che è successo con Lorenzo e Shaila, trascorrono molto tempo insieme nella casa più spiata d’Italia e spesso si lasciano andare anche a coccole e tenerezze. La loro amicizia è destinata a trasformarsi in qualcosa di più? Nella notte la gieffina ha confessato al pallavolista cosa prova per lui.al Grande Fratello (Screen video Mediaset Infinity)Parlando conla modella brasiliana ha ammesso che prova dei sentimenti per lui, però si allontanerà se lui non ricambia perché non riesce al momento a vederloun amico.