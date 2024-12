Ilgiorno.it - Giovanissimi sempre più fragili: è boom di alcol, droga, azzardo. E crescono le violenze

Milano –e droghepiù diffuse tra ie le giovanissime, insieme a psicofarmaci presi senza prescrizione medica. E, anche per effetto dell’uso di queste sostanze, tendono ad esser più violenti. Un quadro abbastanza fosco quello che arriva dal Rapporto Espad®Italia 2023 condotto dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Ifc). Il rapporto “Navigare il Futuro: dipendenze, comportamenti e stili di vita tra gli studenti italiani“ analizza ogni anno i fenomeni di maggiore impatto sociale tra i giovani di età compresa fra i 15 e i 19 anni, monitorando in particolare dipendenze e comportamenti a rischio. “Il rapporto mette in luce anche un aumento nei comportamenti violenti, con un numero crescente di studenti che partecipa a zuffe, danneggia beni pubblici o privati, e ricorre a forme di violenza fisica.