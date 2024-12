Quotidiano.net - Giorgia Meloni nominata persona più potente d'Europa da Politico.eu per il 2025

è statalapiùd’secondo.eu, il quotidiano online nato negli Usa. La premier italiana è stata incoronata "most powerful person" per il. Un tempo liquidata come ultranazionalista,è passata da figura marginale all’elezione a primo ministro, diventando una leader con cui Bruxelles e Washington possono lavorare. Ciò la rende un "global strongman", un uomo forte globale.deve buona parte della sua popolarità e autorevolezza inalla capacità di tenere a freno la sua coalizione sul nodo della difesa dei conti pubblici. La premier e il ministro dell’Economia sono riusciti a non arretrare di un centimetro nonostante le pressioni dei partiti e le tensioni tra gli alleati. Le forze di maggioranza si dicono soddisfatte della manovra che ha iniziato il suo cammino alla Camera, pur avendo poco di concreto per cui rallegrarsi.