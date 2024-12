Sport.quotidiano.net - Forlì punta alla Final Four: sfida decisiva contro Fortitudo per la Coppa Italia 2025

Leggi su Sport.quotidiano.net

La striscia aperta di tre successi di fila ha rilanciatoportandola a essere la quinta forza del campionato a quota 18, a -2 dal quarto posto di Cantù e a -4 dalle seconde della classe, le friulane Cividale e Udine. Acqua S.Bernardo e Ueb Gesteco hanno però una partita da recuperare, rispettivamenteCremona (in casa) e Nardò (fuori), che si giocheranno stasera alle 20.30. La graduatoria potrebbe dunque assumere contorni differenti, ma Cinciarini e compagni, a pochi giorni dall’atteso derby in casa, tengono il mirinoto verso l’alto. Anche perché, tra le altre cose, tra poche settimane terminerà pure la corsadi A2. Trofeo che la Pcanestro 2.015 ha vinto lo scorso marzo a Roma. Per provare a difenderlo, però, entrando nellache andrà in scena tra il 14 e il 16 marzo, bisogna essere tra le prime quattro al termine dell’andata (il giro di boa è domenica 5 gennaio).