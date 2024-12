Lanazione.it - Due aggressioni al San Donato: a processo per violenza contro poliziotto e medico

Dueal Sane due persone a. Una per le botte ad un, l’altra per aver colpito unmentre era in fila al pronto soccorso. Si tratta di episodi distinti ma entrambi circoscritti all’ospedale di Arezzo che negli ultimi ha visto un’impennata dei fenomeni dii sanitari. E non solo, a dirla tutta, come testimoniano le aule di giustizia al Garbasso. Il primo episodio riguarda il magrebino che andò in escandescenza l’aprile scorso. Si trovava alla stazione, stordito dai fiume di alcol che si era scolato. Qualcuno che aveva molestato nel piazzale della stazione aveva alzato il telefono e chiamato la polizia. Le volanti arrivate sul posto hanno trasferito l’uomo al nosocomio cittadino ma lì ha continuato a dare spettacolo con urla e strattoni a chi lo stava curando e poi agli agenti.