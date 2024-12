Da via Mariti a Calenzano | la Toscana dei morti sul lavoro

Leggi su Corrieretoscano.it

Da via: ladeisul.Da via, è una strage sulin.Cinquenel crollo del cantiere Esselunga in viaa Firenze il 16 febbraio 2024.Cinquenell’esplosione deposito Eni di, Firenze, il 9 dicembre 2024.In un sistema di sicurezza sulin cui iraccontano e testimoniano che qualcosa non ha funzionato in termini di garanzia sicurezza e tutela sul.Cosa non ha funzionato lo diranno le indagini.C’è Luca Tescaroli, a capo Procura di Prato da alcuni mesi, a dirigere le indagini. Tescaroli, anche raggiunto a Prato da minacce di morte, titolare indagini stragi di mafia, compresa la strage dei Georgofili, che ha subito dato incarico a due periti esperti di esplosivi che si occuparono della strage di Capaci.