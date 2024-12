Justcalcio.com - Boban: “Amo il Milan, ma non mi ha invitato alla festa per i 125 anni. Fa niente”|Champions League

"Amo il Milan, ma non mi ha invitato alla festa per i 125 anni. Fa niente" Nel post partita delle due sfide di Champions League di Inter e Atalanta (con le due squadre italiane che sono state sconfitte, rispettivamente, da Bayer Leverkusen e Real Madrid), durante le analisi dello studio di Sky Sport, Zvonimir Boban e Fabio Capello hanno voluto omaggiare il Milan che, domenica, nel match contro il Genoa, festeggerà il 125° anniversario della sua nascita, datata 1899.