Biella, Natale amaro per i genitori di Erika Preti: il femminicida ai domiciliari vicino a loro

Un dolore che non si attenua. Tiziana Suman e Fabriziodi, vivranno un altrosapendo che l’uomo che ha ucciso lafiglia resterà aia casa. Dimitri Fricano, 30 anni, condannato per il femminicidio della giovane, ha ottenuto iper motivi di salute.Leggi anche: Parla il padre di: “Dimitri come un figlio, non pensavo si trasformasse in un mostro”Udienza rinviata, la rabbia deiL’udienza per decidere il ritorno in carcere di Dimitri Fricano, prevista per novembre, è slittata a gennaio. Il tribunale di Sorveglianza ha rinviato la discussione, rimandando ogni decisione. Le condizioni fisiche dell’uomo non sono migliorate, nonostante le cure ricevute all’ospedale di.Tiziana Suman non nasconde l’amarezza.