Quifinanza.it - Beko smentisce Urso, confermate chiusure e licenziamento del 44% dei lavoratori in Italia

non fa un passo indietro eil ministro delle imprese. L’azienda ha confermato la chiusura di due stabilimenti, due fabbriche e una linea produttiva nel sito di Cassinetta di Biandronno. La multinazionale turca ha quindi confermato i 1.935 esuberi, pari al 44% del totale deini. E sulla possibilità di rivedere il piano arriva un secco “no”. L’unica alternativa sembra essere la discussione delle modalità con cui gestirlo. Impossibile fare altrimenti, spiega Maurizio David Sberla, responsabile relazioni esterne diEurope. Secondo lui, infatti, l’azienda perde circa 180 milioni di euro all’anno ine continuerà a farlo nel 2025, anche se i siti produttivi resteranno operativi. Il problema è che il mercato degli elettrodomestici è in calo e la capacità produttiva degli stabilimenti nel lungo termine non sarà più necessaria.