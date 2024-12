Ilrestodelcarlino.it - Beko: il piano industriale respinto, priorità alla tutela dell'occupazione nelle Marche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilriproposto daè inaccettabile e va ritirato dall’azienda. Lo abbiamo ribadito in modo chiaro e fermo. Comunanza non può chiudere così come vata l’nella sede di Fabriano. Queste sono state le parole del presidentea Regione, Francesco Acquaroli, presente al tavolo al ministeroe Imprese e del Made in Italy insieme ieri pomeriggio agli assessori regionali al lavoro Stefano Aguzzi e alle attività produttive Andrea Maria Antonini. "Tutte le istituzioni e le forze sindacali sono unite insieme al Governo per fare muro su questa vertenza – prosegue il presidente Acquaroli –. Laè la salvaguardiae competenze ea storiadi questo settore strategico per le. Nel mio intervento ho fatto appelloresponsabilità sociale’azienda, le sue sfide non possono essere scaricate sulle spalle dei lavoratori.