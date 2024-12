Oasport.it - Badminton, Antonsen e Shi debuttano bene alle World Tour Finals, sconfitta per Chou

Prima giornata dellediin quel di Hangzhou (Cina). La manifestazione di fine anno si svolgerà fino al 15 dicembre e si è aperta con l’esordio da parte dei grandi protagonisti in tutti i tabelloni, dal maschile al femminile, fino ai doppi e al doppio misto.Al maschile il numero 1 del mondo, il danese Anders, ha sconfitto il cinese Li Shi Feng con il punteggio di 21-14, 21-19, soffrendo qualcosa in più nel secondo parziale, ma prendendosi la vittoria. Vittoria anche per il numero 2 del mondo, il cinese Shi Yu Qi per 2-1 contro l’indonesiano Jonatan Christie per 21-16, 17-21, 21-8, dominando il parziale decisivo.Qualche sorpresa è arrivata invece al femminile, con il successo della cinese Han Yue per 21-19, 21-17 sulla giapponese Akane Yamaguchi. Un po’ a sorpresa anche la vittoria da parte della giapponese Aya Ohori sull’indonesiana Gregoria Mariska Tunjung: finisce 21-15, 21-13.