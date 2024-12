Liberoquotidiano.it - Atalanta, applausi e rimpianti in Champions: vince il Real Madrid 3-2

Una partita tra big dellaLeague, gol e spettacolo al Gewiss Stadium. L'perde 3-2 contro ima la squadra di Gasperini esce ancora una volta tra glidopo essere riuscita a tenere testa ai Blancos di Ancelotti per 90 minuti. Per gli spagnoli, ora a quota 9, tre punti forse decisivi in ottica qualificazione dopo un avvio di campagna europea più che deludente. Per la Dea, nona con 11 punti, la qualificazione diretta agli ottavi di finale è invece ancora possibile. A Bergamo, parte meglio ilcampione d'Europa in carica che passa al 10' con Mbappé, che riceve da Brahim Diaz al limite dell'area, lascia sul posto De Roon e batte Carnesecchi con un destro forte a incrociare. I nerazzurri prendono coraggio e si fanno vedere in più occasioni dalle parti di Courtois, soprattutto con De Ketelaere e Lookman.