Ilfattoquotidiano.it - Addio alla vasca da bagno (e forse pure alla doccia): arriva la lavatrice umana

Riuscire a immaginare un futuro nel quale, anziché farvi una normalissima, vi infilerete in una? Ebbene, non è un futuro lontano.dal Giappone e si chiama Mirai Ningen Sentakuki la “del futuro”. L’hanno presentata all’Osaka Kansai Expo nel 2023 e, quando chissà, potrebbe essere vostra. Come funziona? Ci si siede in una specie di capsula, con una poltrona comoda e uno schermo per intrattenersi durante il lavaggio. Una volta che uno si è sistemato, ecco chel’acqua calda, poi microbolle d’aria attivate grazie a un sistema di onde ultrasoniche: in pratica, scoppiando, le bolle generano come un’onda d’urto che ‘lava’ e pulisce ben bene. Va da sé che la macchina, definita “intelligente”, offre esperienze personalizzate per mettere insieme pulizia e relax.