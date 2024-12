Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2024 ore 15:30

DEL 10 DICEMBREORE 15.20 MARCO CILUFFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE MENTRE IN DIREZIONE CENTRO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE ESTPASSIAMO AL RACCORDO ANULARE,TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, TRA NOMENTANA E TIBURTINA,E TRA LA DIRAMAZIONESUD E TUSCOLANAMENTRE IN CARREGGIATA ESTERNACODE TRA VIA DEL MARE E LAURENTINAE PIU AVANTI DA ANAGNINA FINO ALLA DIRAMAZIONESUDSULLA CRISTOFORO COLOMBOALTRE CODE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDEIN DIREZIONE OSTIASI STA INCODA ANCHE SULLA VIA NETTUNENSEALTEZZA DI PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONICHIUDIAMO CON LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICOSCATTERÀ DALLE 21:00 DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE FINO ALLE 21:00 DI VENERDÌ 13.