Striscia La Notizia, arriva il Tapiro D'Oro per Paola e Chiara

Per via dell’esclusione dal Festival di Sanremo, questa sera ala, Valerio Staffelli consegna un doppioche lo ricevono entrambe per la prima volta.La, la consegna del“La ruota gira. Andremo al Festival un’altra volta. Ce lo aspettavamo anche un po’“, di. Poi scherza: “Ci siamo fatte escludere apposta per ricevere il”. “Siete pazzeschi, perché di solito ci danno sempre un premio in due“, aggiunge. E quando l’inviato del tg satirico chiede alle cantanti di cosa parla il testo del brano scartato dalla kermesse canora, loro rispondono: “Non si può dire. Magari ricicliamo la canzone per l’anno prossimo”. Il servizio completo questa sera ala, in onda su Canale 5, dalle 20.