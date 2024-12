Lapresse.it - Stellantis revoca i licenziamenti Trasnova

Leggi su Lapresse.it

. Il Tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy ha dato i suoi frutti. Sostanzialmente si è guadagnato un anno e si sono quindi bloccate tutte le procedure di licenziamento. Esultano i sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr. Per l’azienda si tratta di un accordo che “nasce nel solco del senso di responsabilità“. Secondo il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso rappresenta “un segnale concreto in un momento cruciale per il settore automobilistico”.Il tempo in più dovrà essere utile per trovare soluzioni strutturali pere per l’intero settore, adottando le giuste politiche industriali. Ora l’attenzione si sposta quindi sul Tavolo ministeriale del prossimo 17 dicembre dedicato, sostanzialmente, al Piano Italia di