Ilfattoquotidiano.it - Siria, l’Esercito nazionale è il principale problema della nuova rivoluzione. L’altro è Israele

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Contrariamente a quanto sembra trapelare da alcune narrazioni, i festeggiamenti per la caduta del regime di Assad non sono espressione del jihadismo, ma di una larga partepopolazione del paese, al suo interno molto diversificata. Tra i primi ad arrivare nella capitale sono stati i combattenti di Liwa al-Jabal, esercito popolare druso che durante la guerra aveva spesso sostenuto il regime contro i gruppi islamisti sunniti. Assieme ad esso è arrivato il “Fronte sud” delle milizie addestrate in Giordania dalla CIA, che per lo più non condividono le posizioni dei gruppi salafiti. Questi ultimi, d’altra parte, sono divisi e contrapposti tra Tahrir as-Sham, che ha un ruolo politico predominante, e il cosiddetto “Esercito” diretto dalla Turchia.Quest’ultimo, oltre ad aver commesso crimini contro profughi e civili e tentato saccheggi nella provincia di Aleppo (prevenuti dai residenti dei quartieri con l’aiuto di Tahrir as-Sham o, in altre zone, delle Unità di protezione curde Ypg), si è finora disinteressatovicendaper concentrarsi a nord-est sull’unico obiettivo che interessi la Turchia: lo smantellamento dell’Amministrazione democratica autonoma frutto di un esperimento di partecipazione diretta in gran parte animato da donne (che i media continuano erroneamente a ridurre alla dimensione “etnica” curda, quando è ormai in gran parte protetto e promosso da arabi).