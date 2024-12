Siria Jolani | perseguire gli assassini

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.46 Il leader dei ribelli islamistini Abu Mohammed alha affermato che le nuove autorità annunceranno presto un elenco di ex alti funzionari "coinvolti nella tortura del popolono"ha iniziato ieri colloqui con il governo estromesso sul trasferimento del potere. "Non esiteremo a ritenere responsabili i criminali,gli, ufficiali della sicurezza e dell'esercito coinvolti nelle torture",ha affermato Sharaa,aggiungendo:"mo i criminali di guerra e ne chiederemo la consegna ai Paesi in cui sono fuggiti".