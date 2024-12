Iltempo.it - Schillaci ai bambini di 'W la salute': "Con aiuto di Topolino diventerete campioni della salute"

(Agenzia Vista) Roma, 10 dicembre 2024 "Quando le persone non si sentono bene si rivolgono a quelli come me come siamo due medici che aiutano le persone a guarire. Oggi siamo qua con i vostri insegnanti e anche con l'die Paperino per parlare di come si diventa. E noi vogliamo che voi lo diventiate. Sapete come si fa? È facile, ma è anche divertente. Dovete fare solo due cose mangiare bene e muovervi tanto." Così il Ministro, Orazio, nel suo intervento alla presentazione del progetto "W la", all'auditorium “Cosimo Piccinno” di Roma, rivolgendosi ai. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev