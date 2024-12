Quotidiano.net - Ong, Israele vuole una Siria senza capacità militari

"Il piano diè che la nuovaabbia a disposizione solo armi semplici da usare dentro la": lo afferma l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in, che sta documentando i raid aerei israeliani in tutta laoccidentale e in alcune zone dellanord-orientale. "Con più di 320 raid aerei in 48 oreha distrutto e sta distruggendo ognimilitare presente e futura delle forze armatene", si legge nel report dell'Osservatorio. "ha distrutto completamente centri di ricerca, aeroporti, installazioni radar, difesa aerea, strumentazioni della marina, depositi di munizioni".