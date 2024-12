Mistermovie.it - Mister Movie | Ecco chi potrebbe sostituire Guillermo Mariotto a Ballando Con le Stelle

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Lo stilistalasciare definitivamentecon le. Dopo le recenti polemiche, la Rai starebbe valutando la sua sostituzione. Alberto Matano è il nome più accreditato per prendere il suo posto. Scopri tutti i dettagli.sempre più lontano dacon le: Matano pronto a subentrare?Le sorti dicon lesembrano sempre più incerte. Dopo le polemiche degli ultimi tempi, la Rai starebbe valutando seriamente la possibilità di separarsi dallo stilista. A lanciare l’indiscrezione è stato il Corriere della Sera, secondo cui sarebbe in corso una riunione per decidere il futuro dinel programma di Milly Carlucci.Secondo Tv Blog, la decisione sarebbe già stata presa:sarebbe fuori dal cast.