Oasport.it - Massimo Stano torna in gara: 35 km a Dublino con caccia ai Mondiali

Leggi su Oasport.it

si appresta a fare il proprio ritorno ina quattro mesi di distanza dalle ultime uscite agonistiche avvenute in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024 (fu quarto nella 20 km di marcia e poi faticò nella staffetta con Antonella Palmisano). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 scenderà in strada domenica 16 dicembre a(Irlanda), impegnato nella 35 km con l’obiettivo di siglare il minimo per i2025 (fissato in due ore e ventotto minuti).L’azzurro ha scelto questa distanza per lanciarsi verso la nuova annata agonistica, ma va ricordato che la 35 km non sarà più prevista nel programma internazionale a partire dal 2026, quando ci sarà un mutamento delle specialità per quanto concerne il tacco e punta. Il pugliese è al rientro dalla Cina, dove si è preparato tra i 1900 metri di Kunming e i 2400 metri di Lijiang.