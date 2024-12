Sport.quotidiano.net - Maceratese in fuga, Urbino risale: la situazione del campionato dopo 14 giornate

quattordicisi registra il tentativo didella capolista, che grazie al successo di domenica porta a sette i punti di distacco tra sé e il duo K Sport-Chiesanuova. Stando la classifica a suon di vittorie l’, l’Urbania da parte sua ha smosso la graduatoria con un pareggio, undicesima sconfitta per l’Alma J. Fano. "Vittoria contro il Tolentino voluta e cercata e con una grande prova di tutti i ragazzi – commenta il dg dell’Ivan Santi –. È’ arrivata la quarta vittoria consecutiva, stiamo raccogliendo i frutti del duro lavoro impostato all’inizio delcon mister Mariani. Questa è la vittoria del gruppo perché, nonostante le assenze, oggi si è vista una squadra che sapeva quello che voleva contro peraltro un ottimo avversario. Unica pecca non averla chiusa perché abbiamo avuto almeno tre occasioni clamorose per farlo.