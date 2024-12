Calciomercato.it - La Juve scarica Vlahovic, telefonata al Real: tutto già chiuso

Le ultime clamorose indiscrezioni sul futuro del centravanti serbo, il cui contratto con lantus scade sempre a giugno 2026Il futuro di Dusanpotrebbe non essere a Torino. Lantus è pronta, anzi prontissima a venderlo l’estate prossima in caso di mancato rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026. Come noto, Giuntoli sta provando a prolungare abbassando l’ingaggio di 10 milioni netti a stagione, e che salirà a 12 l’anno venturo.Madrid: la bomba dalla Spagna (LaPresse) – calciomercato.itStando ai rumors che arrivano da Torino, l’accordo tra le parti sembra lontano. Ecco perché il Football director bianconero si sta già muovendo più o meno sottotraccia per la ricerca di un sostituto del bomber classe 2000. Mentre l’agente del serbo sta scandagliando il mercato per la nuova eventuale destinazione del suo assistito.