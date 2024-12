Ilrestodelcarlino.it - Il "para rigori" Fatone ’Bello aiutare la squadra’

Nel momento più complicato, dopo due ko, in emergenza e in casa dell’Urbania che sognava il sorpasso, mister Mobili ha rimesso in porta Vincenzoe proprio il 21enne ha tirato fuori dai guai i biancorossi. Se il Chiesanuova ha strappato un utile 0-0 ad Urbania, molto merito è del portiere che ha anche respinto un calcio di rigore. Così il Chiesanuova senza gli squalificati Pasqui e Morettini, gli infortunati Sopranzetti e Tempestilli e l’influenzato Mongiello (all’esordio il neo arrivato Sfasciabasti) ha ri-mosso la propria classifica salendo a 26 punti e raggiungendo Montecchio al secondo posto., un ritorno tra i pali intenso. "Se escludiamo le gare di Coppa, era da fine ottobre che non giocavo e domenica in effetti era tosta per tanti motivi". Si è confermato? "Magari le statistiche dicono questo, a me più che altro interessa che abbia aiutato la squadra".