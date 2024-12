Ilfattoquotidiano.it - Il Natale del WWF: dieci azioni per una festività sostenibile

di WWFCome ogni anno il WWF Italia pubblica il Decalbero, suggerendoche ognuno di noi può compiere facilmente per festeggiare ilfacendo del bene a noi stessi e al Pianeta.1. Un calendario dell’Avvento al contrario – Ogni giorno aggiungiamo qualcosa da donare a chi ha bisogno: persone, animali e habitat. Alla Vigilia consegniamo tutto alle associche operano nel sociale o nella salvaguardia della Natura. Possiamo sostenere le persone in difficoltà donando cibo, abiti, giocattoli o libri. È possibile anche regalare un futuro ad una specie in pericolo, scegliendo l’adozione simbolica di una specie a rischio di estinzione sul sito wwf.it/adozioni o sostenendo i progetti di conservazione che il WWF porta avanti in tutto il mondo per proteggerle.2. “Eco-crafting party” – Organizziamo un laboratorio con amici o familiari per creare decornatalizie fatte a mano utilizzando materiali di recupero.