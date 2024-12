Oasport.it - Golf, Grant Thornton Invitational al via. Uomini e donne in una 3 giorni spettacolare sui fairway del Tiburon Golf Club

Field stellare, sia maschile che femminile, per quanto riguarda l’ultimo appuntamento dell’anno per il PGA Tour. Sì, perchè ilè un evento misto tra il maggiore circuito professionistico maschile e il Ladies PGA Tour (LPGA).I team, 16 per l’esattezza, si affronteranno con una formula particolare sulla lunghezza di 54 buche, ovvero 3, sul percorso deldi Naples, in Florida. Il venerdì, infatti, le coppie saranno impegnate negli “scramble“, format che prevede il tee shot per entrambi i giocatori che solamente sul secondo colpo andranno a scegliere la palla migliore e rigiocheranno entrambi, ripetendo il processo fino alla fine della buca.Il sabato, invece, sarà la volta dei classici “foursome“, formula che prevede la decisione (che spetta ai team) su chi giocherà il primo colpo alle buche pari e chi alle buche dispari.