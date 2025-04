Ilfattoquotidiano.it - “Ogni anno 500mila casi di infezioni negli ospedali italiani e 12mila morti, situazione catastrofica”: l’allarme dei medici. Berrino: “Una delle soluzioni è dentro di noi”

Combattere leere e l’antibioticoresistenza pensando a un nuovo modo di sanificare gli ambienti. Non solo, affrontando il fenomeno da una prospettiva che considera altre azioni che sono parte in causa. A partire da un’insufficiente formazione del personale sanitario, l’inquinamento continuo da microplastiche, fino alle scelte dei cibi che mangiamo. È stato questo il filo conduttore del primo Convegno Nazionale SAN-ITA dal titolo “ICA, AMR e il ruolo dell’Ambiente – Le sfide verso il 2050 per Sanità, Salute e Sanificazione”. Organizzato da COPMA, cooperativa che da oltre dieci anni investe in ricerca per offrireefficaci – come il sistema PCHS – capaci di ridurre drasticamente la carica batterica e contribuire alla prevenzionecollegate all’assistenzaera e dell’antimicrobico-resistenza.