Onore e gloria al signore Gesù Cristo Il calciatore multato per la scritta sulla maglia | Viola i doveri di decoro e correttezza

Abbiamo provato negli ultimi episodi ad innalzare questa rubrica, parlando di Montale, di D’Annunzio, di Thomas Eliot e dei Monthy Python.ma mò basta, rimane pur sempre Domeniche Bestiali. La rubrica delle mazzate, della maleducazione del calcio di parrocchia. E proprio dalla parrocchia ripartiamo adattandovi completamente questa rubrica: al calcio di parrocchia e ai suoi risvolti positivi e pure a quelli negativi, con gli effetti del vin santo e passando per la solita irragionevole bestialità.VIN SANTOEh sì, di domenica capita il pranzo grosso e capita di accompagnarlo con generosi bicchieri di vino. Il problema arriva poi alla partita, come evidenzia la multa da 150 euro comminata al Pro Polonghera, Prima Categoria Piemonte: “Per il comportamento non collaborativo dei dirigenti presenti alla partita, che non intervenivano per allontanare un soggetto, in evidente stato di alterazione alcolica, che per tutta la durata della partita rivolgeva agli avversari ed all’arbitro insulti, minacce e bestemmie.