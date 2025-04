Moby Prince l’indagine infinita L’ultimo tassello | la petroliera aveva la prua verso Sud Perché è determinante

Moby Prince la ricostruzione della dinamica della collisione tra il traghetto e la petroliera Agip Abruzzo – avvenuta la sera del 10 aprile 1991 fuori dal porto di Livorno – ottiene un nuovo tassello di verità. Grazie al lavoro di analisi del vasto archivio della vicenda curato dai volontari del gruppo di ricerca #iosono141 è ora confermato l’orientamento verso Sud della prua della petroliera “statale” speronata dalla nave a bordo della quale morirono in 140 tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Perché è importante l’orientamento della Agip Abruzzo? Il Moby Prince, una volta aver mollato gli ormeggi e essere uscito dall’imboccatura del porto, era diretto verso Olbia, quindi con una rotta verso Sud. Ed è un fatto che l’urto avviene sul lato destro della petroliera, con un angolo di collisione di circa 70 gradi rispetto alla prua. Ilfattoquotidiano.it - Moby Prince, l’indagine infinita. L’ultimo tassello: la petroliera aveva la prua verso Sud. Perché è determinante Leggi su Ilfattoquotidiano.it A 34 anni dalla strage della ricostruzione della dinamica della collisione tra il traghetto e laAgip Abruzzo – avvenuta la sera del 10 aprile 1991 fuori dal porto di Livorno – ottiene un nuovodi verità. Grazie al lavoro di analisi del vasto archivio della vicenda curato dai volontari del gruppo di ricerca #iosono141 è ora confermato l’orientamentoSud delladella“statale” speronata dalla nave a bordo della quale morirono in 140 tra passeggeri e membri dell’equipaggio.è importante l’orientamento della Agip Abruzzo? Il, una volta aver mollato gli ormeggi e essere uscito dall’imboccatura del porto, era direttoOlbia, quindi con una rottaSud. Ed è un fatto che l’urto avviene sul lato destro della, con un angolo di collisione di circa 70 gradi rispetto alla

Moby Prince, 34 anni fa la tragedia con 140 morti - L'incidente in porto la sera del 10 aprile 1991. Dopo inchieste, indagini, ipotesi e commissioni d'inchiesta varie si è ancora alla ricerca della verità. Per non dimenticare anche quest'anno il Comune ... (rainews.it)

Moby, commissione audira' procuratori di Livorno e Firenze - Su tali atti di indagine, aveva aggiunto nelle comunicazioni, "si potrebbe svolgere un'audizione del procuratore Scavone, consulente della Commissione" d'inchiesta sul Moby Prince. Pittalis ... (msn.com)

"Moby Prince, venite per conoscere" - Pomeriggio di follia: due uomini se le sono date di santa ragione in pieno centro a Casina, sull’Appennino reggiano: l’aggressore, in fuga, è stato poi arrestato, mentre l’altro uomo, ferito, è stato ... (msn.com)