Benvenuti nei nuovi club super esclusivi in montagna dove i milionari vanno a sciare

dovrebbe significare libertà: aria fresca, montagne scintillanti, le lame degli sci che scorrono fluide e veloci sulla neve appena caduta. Eppure, se di recente hai avuto occasione di andarci, sai bene che ci sono poche situazioni in grado di avvilire e innervosire quanto una località turistica troppo affollata. Ci sono il traffico, il problema del parcheggio, le fila agli impianti di risalita. Quando riesci ad arrivare in cima trovi le piste affollate e già consumate, e riesci a pensare solo allo scontro tra Gwyneth Paltrow e un optometrista in pensione su una pista per principianti a Deer Valley nel 2016. Aggiungici una nidiata di bimbetti che gridano: «Odio lo sci!», non sanno trasportare le proprie attrezzature né tantomeno mettersele addosso, e non si calmano neanche con una cioccolata troppo dolce da cinque dollari al bicchiere: eccoti la ricetta perfetta per un crollo emotivo, costoso e auto-inflitto.