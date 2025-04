Ilfattoquotidiano.it - Gaza, la guerra alle ambulanze: crescono gli attacchi di Israele a medici e ospedali. Msf: “Ci sparano e nessuno dice nulla”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I primi furono un’infermiera e l’autista di un’ambulanza. Caddero sotto ai colpi dei soldati davanti al Nasser Hospital di Khan Younis e a quello indonesiano, a Beit Lahia. Erano passate poche ore dal massacro che il 7 ottobre 2023 Hamas aveva inflitto a, il peggiore della storia sul suolo patrio. Gli ultimi invece sono morti la notte del 23 marzo: erano scesi dper effettuare un soccorso poco fuori Rafah, quando i soldati hanno aperto il fuoco su di loro. Li hanno ritrovati sette giorni dopo sepolti insieme ai loro mezzi in una fossa comune scavata sul posto.“Erano 15, lavoravano per la Mezzaluna Rossa palestinese – ha raccontato il 2 aprile Jonathan Whittall, responsabile per i Territori occupati dell’Ufficio Onu per gli affari umanitari, che ha rinvenuto i corpi – Avevano ancora addosso le uniformi, i guantimani.