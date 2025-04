Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 10 aprile

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di102025. Ariete Atmosfera serena. In questo momento vi è equilibrio fra bisogni personali e quelli connessi alla carriera, Luna in Vergine apre anche oggi nuovi segnali per il lavoro, molto buona anche per gli affari. Non esagerate però, ultimamente vi siete troppo approfittati delle forze fisiche, spinti anche dai successi ottenuti. Le iniziative impostate sotto Mercurio nel segno vanno avanti da sole, pensate a qualche giorno di relax. L'amore vuole ritornare a essere protagonista della vostra vita. Toro Avete bisogno del tempo per accordare la vostra fiducia alle nuove persone, siete molto selettivi nelle amicizie, ma gli incontri di questa settimana sono davvero speciali.